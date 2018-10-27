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محافظات

عملان فنيان من محافظة مطروح فى نهائيات مسابقة الإبداع لمراكز الشباب

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:25 م
عملان فنيان من مطروح
عملان فنيان من مطروح فى نهائيات مسابقة الإبداع لمراكز الشباب
نور محمود
اسفرت التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية فى مهرجان الابداع لمراكز الشباب تحت شعار مبدعي مراكز الشباب في مجال الاعمال الفنية علي مستوي الجمهورية عن تصعيد اثنين من ابناء مراكز الشباب بمطروح للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة مضيفا ان الفائزين هم سارة حمادة عبد الفتاح والتى تشارك بفكرة قصة قماشية تعليمية فنية للأطفال مزودة بالصوت والموسيقى ومسعود محمد في تصميم العروسة المتحركة بالخيوط وتم تصعيدهم من ضمن افضل 10 اعمال علي مستوي الجمهورية للدخول فى التصفيات النهائية التى تضم 85 عملا  فنيا علي مستوي الجمهورية .

وأكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على دعمه الدائم لكافة ابناء المحافظة وتشجيعه لأصحاب الافكار الجديدة والمفيدة لخلق أجيال قادرة على الابداع مما يعود بالنفع عليهم وعلى خدمة مجتمعهم المحلى .
عملان فنيان من محافظة مطروح فى نهائيات مسابقة الإبداع لمراكز الشباب
عملان فنيان من محافظة مطروح فى نهائيات مسابقة الإبداع لمراكز الشباب
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