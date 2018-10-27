وزيرة الثقافة: مهرجان الأفروصيني أعاد العلاقات بين الدول

أكدت سهير عبد القادر، رئيس مهرجان الفنون والفلكلور، الأفرو صيني أن الفرق التى تشارك في المهرجان تقدم عروضها فى الأماكن السياحية فى القاهرة ومنطقة برج القاهرة.





من جانبها شددت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، على أهمية توطيد التواصل بين دول القارة السمراء من جانب والصين من جانب آخر، مشددة على أن المهرجان أعاد العلاقات والتكاتف بين دول المنطقة من جديد.





تقام الدورة الثالثة من "مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى" تحت شعار "100 سنة مانديلا .. أفريقيا.. الدول العربية"، وذلك فى الفترة ما بين 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل ودول جنوب أفريقيا هما ضيف شرف المهرجان.









ومن المقرر أن يجتمع على أرض مصر، فنون دول أفريقيا وجمهورية الصين الشعبية إلى جانب الدول العربية التى تشارك فى الدورة الثالثة بجانب مشاركات ذوى القدرات الخاصة.



