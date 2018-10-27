ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة الثقافة: مهرجان الأفروصيني أعاد العلاقات بين الدول

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
محمد بدران - اشرف العمدة
أكدت سهير عبد القادر، رئيس مهرجان الفنون والفلكلور، الأفرو صيني أن الفرق التى تشارك في المهرجان تقدم عروضها فى الأماكن السياحية فى القاهرة ومنطقة برج القاهرة.

من جانبها شددت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، على أهمية توطيد التواصل بين دول القارة السمراء من جانب والصين من جانب آخر، مشددة على أن المهرجان أعاد العلاقات والتكاتف بين دول المنطقة من جديد.

تقام الدورة الثالثة من "مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى" تحت شعار "100 سنة مانديلا .. أفريقيا.. الدول العربية"، وذلك فى الفترة ما بين 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل ودول جنوب أفريقيا هما ضيف شرف المهرجان.


ومن المقرر أن يجتمع على أرض مصر، فنون دول أفريقيا وجمهورية الصين الشعبية إلى جانب الدول العربية التى تشارك فى الدورة الثالثة بجانب مشاركات ذوى القدرات الخاصة.

يأتى انطلاق الدورة الثالثة فى إطار النجاح الذى حققته الدورتان الأولى والثانية من مهرجان، الذى يتم تنظيمه من وزارة السياحة والثقافة والآثار  وسفارات الدول المشاركة.
loading...

ترشيحاتنا

هتافات جماهير الزمالك تزلزل استاد برج العرب قبل مباراة الاتحاد

الداخلية: ضبط 9 قضايا تجميع وتخزين 1632 طن بطاطس بالمحافظات.. فيديو

رمضان صبحي يخسر مع هيديرسفيلد بثلاثية أمام واتفورد..فيديو

أردوغان يعدل موقفه من بشار الأسد ويطلق تصريحا جديدا حول الأزمة السورية

مفاجأة.. الجزيرة تهاجم قطر لاستضافتها وفدا رياضيا إسرائيليا

ميرور: محمد صلاح ذكى جدا في استلام الكرة من زوايا الملعب

شاهد.. اللقطات الأولى لتفقد الشرطة الأمريكية المعبد اليهودي بعد استهدافه

كوب ماء ينهي حياة زوجة على يد زوجها

محمد صلاح ليفربول في استاد برج العرب قبل مباراة الزمالك والاتحاد

مصرع شاب سقط فى حفرة أثناء قيادة دراجته بالقناطر الخيرية

الشرطة السعودية تداهم حفل هالوين الرياض .. فيديو

شاهد.. هدف عالمي لرونالدو يمنح يوفنتوس فوزا على إمبولي في الكاليتشو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

تفاصيل ساعة كاملة قضاها نائب رئيس الصين في زيارة الأهرامات.. صور

التدخل السريع ينقذ شابا من الشارع وينقله لدار رعاية ..صور

استمرار توزيع البطاطس بمنافذ السلع بالغربية بـ 6 جنيهات للكيلو..صور

فيديو

انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني بقصر المانسترلي بشعار 100 سنة مانديلا
عطار الحسين يكشف أسرار السحر الأسود.. فيديو
متحدث الوزراء: وسائل منع الحمل متوفرة بالمجان للحد من الزيادة السكنية
أبرز أخبار التوك شو.. شراكة ضخمة مع سيمنز الألمانية لتوفير 40% من الطاقة الكهربائية.. شيماء سيف تتعرض لموقف محرج بسبب طفلة.. تغليظ عقوبة بيع اللحوم الفاسدة
محمد صلاح يتألق ويسجل ويقود ليفربول لاكتساح كارديف سيتي برباعية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟