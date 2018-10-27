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حوادث

حبس مهندس بحي المعادي ومستثمر عقاري وآخر لاتهامهم فى قضية رشوة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:32 م
اموال - ارشيفيه
اموال - ارشيفيه
اسلام مقلد
قرر المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس مهندس بحي المعادي ومستثمر عقاري وآخر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم في قضية رشوة.

وكشفت تحقيقات فهد مجدي وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة مصطفي بركات رئيس النيابة عن ورود معلومات لرجال الرقابة الإدارية تفيد بطلب مهندس بحي المعادي مبالغ رشوة من المستثمرين في بناء العقارات مقابل انهاء إجراءاتهم فتم استصدار اذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية للمتهم , وتم تسجيل لقاءاته ومكالماته .

وقال المستثمر "الراشي" في التحقيقات أنه يعمل في مجال إنشاء العقارات، وأن الموظفين بالحي يقومون بالضغط عليه واجباره على دفع مبالغ الرشوة مقابل انهاء الإجراءات الخاصة بالعقارات التي يقوم بإنشائها رغم عدم ارتكابه ثمة مخالفات وأنه يضطر لتقديم المبالغ المالية لهم حتي يتمكن من انهاء إجراءاته وعمله ..مضيفا أنه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه للمتهم مقابل إجراء تعديلات في الرسوم الهندسية للعقار الذي يمتلكه.
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