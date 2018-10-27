ميرور: محمد صلاح ذكى جدا في استلام الكرة من زوايا الملعب

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن لاعب فريق ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح قدم أداء رائعًا واخترق شباك كارديف سيتى اليوم بهدف مبهر ، وقاد ليفربول للفوز 4-1.



وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح الذي كان يمر بوقت عصيب من عدم التهديف خلال الفترة الماضية، سجل عددا من الأهداف العالمية خلال الثلاث المباريات الماضية في شباك منافسيه.



ولفتت الصحيفة إلى انه بالرغم من عرض محمد صلاح الإيجابي في مباراته مع آنفيلد، كانت هناك بعض الأسئلة التي أثيرت حول قدراته في استلامه الكرة.



وأفادت الصحيفة البريطانية، أن أحد المعجبين بصلاح قال عبر تويتر " إن استلام صلاح من الزوايا سيئ جدًا في بعض الأحيان".



وأوضحت الصحيفة أن الأمر كما يبدو عليه، حيث تبين أن محمد صلاح لم يكن سيئا في إستلام الضربات الركنية ، ولكنه في الواقع يحاول تصويب الكرة على المرمى.



وقالت الصحيفة ، إن البعض قد ينظر إلى تكتيكات محمد صلاح كاهدار للأهداف، ولكن من الجدير أن يتذكر الجميع الاهداف التي احرزها المصري صلاح من الزوايا مبكرًا هذا الشهر.

