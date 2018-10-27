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أحمد موسى يكشف علاقة أبو تريكة بالموساد الإسرائيلي فى قطر.. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أحمد موسى، مجموعة من الصور لفريق الجمباز الإسرائيلي وهو يصول ويجول داخل الدوحة بدويلة قطر.

وعرض موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر للاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة وهو يتحدث عن الأمر؛ موجها رسالة له: « أنت قاعد في قطر اللي أكثر دولة متعاونة مع إسرائيل ولها كافة التنسيق مع الصهاينة وعامل مش واخد بالك.. أبو تريكة بيشوف العلم بيرفرف قدام عينه رايح جاي في الشوارع».

وتابع موسى: « أبو تريكة ميقدرش يعارض علشان قطر ممكن تطرده بره .. أبو تريكة حب يعرضها وسعت منه أوي ... أبو تريكة يعمل في فضائية يديرها الموساد الإسرائيلي .. ويعيش في دولة تصون وتراعي العدو الصهيوني ولكن أكل العيش عايز كده».
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