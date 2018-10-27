أماني الطويل: لابد من الاستثمار في إثيوبيا وأفريقيا بـ200 مليار دولار

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن مصر تحتاج إلى استثمارات تقدر بـ 200 مليار دولار في إثيوبيا والدول الإفريقية لعودتها لدورها الريادي في القارة.



وأوضحت "الطويل"، خلال حوارها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي "نشأت الديهي"، والمُذاع عبر فضائية "تن"، أن إثيوبيا تعد دولة واعدة في مجال السياحة.



وأشارت مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلي أن صراع القوي الأجنبية علي ثروات القارة الإفريقية يضع الكثير من التحديات أمام مصر.