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الآبار الكبريتية بالوادي الجديد مراكز للاستشفاء الطبيعي ومصادر للترويج السياحي ..3 موط وجناح بالداخلة وناصر بالخارجة وعيون الفرافرة.. الأبرز

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:31 ص
لآبار الكبريتية بالوادي
لآبار الكبريتية بالوادي الجديد مراكز للاستشفاء
منصور ابو العلمين
  • الآبار الكبريتية مصدر لجذب السياحة ومراكز للاستشفاء الطبيعي 
  • الآبار الكبريتية تحظى بشهرة عالمية في السياحة العلاجية
  • مسئول بالسياحة: تحظى باهتمام المسئولين بعد زيارة وزير الآثار

تشتهر محافظ الوادي الجديد بالعديد من العيون والآبار الكبريتية التي تخرج من باطن الأرض تحت درجات حرارة عالية تصل إلى 45 درجة وتحتوى على العديد من العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والكبريت والفسفور, والمنجنيز وعناصر أخري لا تقل أهمية عن سابقيها.

يقول محمود سليم إخصائي في معمل البحوث بإدارة المياه الجوفية: إن العيون والآبار الاستشفائية بالوادي الجديد تمتاز بتركيبها الكيميائى الفريد، والذى يفوق فى نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية فى العالم ,فضلًا عن تواجد نسبة الطمي بالآبار والعيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفى العديد من امراض العظام وامراض الجهاز الهضمى والجهاز التنفسى والامراض الجلدية والصدفية وغيرها من الأمراض التي عجز الطب عن علاجها.

وأوضح سليم, أن مراكز المحافظة الخمسة بها عشرات العيون والآبار الكبريتية والتى تتمتع بشهرة عالمية في مجال السياحة العلاجية ومن أهم تلك العيون بئر 3 موط بالداخلة وآبار ناصر بالخارجة وعيون وآبار الفرافرة الكبريتية، ومعظم هذه الآبار أصبحت الآن منتجعات سياحية ومراكز استشفائية حيث يوجد بها مراكز للاستشفاء ورمال وكثبان قادرة على علاج وشفاء العديد من الامراض المستعصية والتي عجز عن علاجها الأطباء.

وأكد إسلام سفاري منسق رحلات سفاري أن الإقبال علي السياحة العلاجية بالوادي الجديد تزايد بشكل ملحوظ وخاصةً بعد شفاء العديد من الحالات المرضية التي جاءت من مختلف المحافظات لأجل الاستشفاء بالآبار والعيون الكبريتية بالمحافظة، مشيرا إلي أن أحد الآبار العلاجية بمركز الداخلة أستقبل العديد من الوفود من مختلف الجنسيات بغرض السياحة العلاجية.

وأضاف أن الآبار والعيون العلاجية بالمحافظة أصبحت لها شهرة عالمية على خريطة السياحة العلاجية وأصبحت مقصدًا لراغبى الاستشفاء من جميع أنحاء العالم حيث يقصدها السائحون من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالمناخ الصحى والعلاج الطبى الطبيعى تحت رعاية متخصصين فى هذا المجال من أبناء المحافظة حيث تم شفاء العديد من الحالات المرضية بمياه هذه الآبار.

من جانبه يقول خالد حسن مدير هيئة تنشيط السياحة الإقليمية بالوادي الجديد ,إن المحافظة أدركت الأهمية الطبية والعلاجية لهذه الآبار حيث قامت بعمل منتجعات سياحية حول عدد من هذه الآبار وتسعي حاليًا لعمل منتجعات حول جميع الآبار والعيون الكبريتية بمراكز المحافظة الخمس والتي تعمل علي تنشيط السياحة بالوادي الجديد.

ولفت إلي أن زيارة وزير الآثار أمس وسفراء الدول لبئر جناح السياحي سيعمل علي زيادة الإقبال علي الآبار العلاجية فضلا عن الترويج السياحي لهذه الآبار في مختلف الدول العربية والاجنبية.
الآبار الكبريتية بالوادي الجديد مراكز للاستشفاء الطبيعي ومصادر للترويج السياحي ..3 موط وجناح بالداخلة وناصر بالخارجة وعيون الفرافرة.. الأبرز
الآبار الكبريتية بالوادي الجديد مراكز للاستشفاء الطبيعي ومصادر للترويج السياحي ..3 موط وجناح بالداخلة وناصر بالخارجة وعيون الفرافرة.. الأبرز
الآبار الكبريتية بالوادي الجديد مراكز للاستشفاء الطبيعي ومصادر للترويج السياحي ..3 موط وجناح بالداخلة وناصر بالخارجة وعيون الفرافرة.. الأبرز
الآبار الكبريتية بالوادي الجديد مراكز للاستشفاء الطبيعي ومصادر للترويج السياحي ..3 موط وجناح بالداخلة وناصر بالخارجة وعيون الفرافرة.. الأبرز
الآبار الكبريتية بالوادي الجديد مراكز للاستشفاء الطبيعي ومصادر للترويج السياحي ..3 موط وجناح بالداخلة وناصر بالخارجة وعيون الفرافرة.. الأبرز
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