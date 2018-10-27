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أحمد موسى يقارن بين الأحوال فى مصر وأمريكا لحظة وقوع أعمال ارهابية.. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:41 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
علق الإعلامي أحمد موسى، على الحادث الإرهابي الذي وقع فى معبد يهودي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وأسفر عن مقتل 8 أشخاص، قائلًا «أمريكا الدولة الكبرى في العالم لم تتمكن بأجهزتها الأمنية من اكتشاف الجريمة أو الوصول لأي معلومات بشأنه قبل حدوثه.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « ، قوات الجيش والشرطة عقب الحادث في كل الشوارع الأمريكية والحادث يمثل فشلا ذريعا للأجهزة الأمريكية» مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب المواطنين بالبقاء في منازلهم معلقًا «الشعب المصري العظيم لا يخاف وينزل الشارع حال حدوث عمليات إرهابية».

وأضاف موسى: « حينما شاهدت الشوارع الأمريكية بعد الحادث الإرهابي وتوقف حياة المواطنين تذكرت مصر العظيمة التي لا يهزمها الإرهاب حيث تستمر حياة المواطنين في جميع الأحوال»، مشيرا إلى تصريح ترامب بعد الحادث الذي طالب فيه بتعديل القانون لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي العمليات الإرهابية.
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