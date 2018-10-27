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تنظيم الأسرة: 58.5 % يستخدمن وسائل منع الحمل ونسعى لتكون 72%

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:43 م
الدكتور حسام عباس
الدكتور حسام عباس عبدالعظيم
حمزة شعيب
قال الدكتور حسام عباس عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لوسائل تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن هناك حملات قومية لتنظيم الأسرة، وهناك حملة قومية ستنظم خلال الشهور القادمة على مستوى الجمهورية بالكامل.

وأشار "عبد العظيم"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، إلى أن الوزارة منوطة بتقديم الخدمة الصحية ووسائل تنظيم الأسرة بجميع منافذ تقديم الخدمة والتى تصل لنحو 4368 وحدة ثابتة، و600 عيادة متنقلة تعمل يوميًا لتقديم خدمات قوافل الصحة الإنجابية لتغطية المناطق النائية والمحرومة بالمجان، مع تنظيم قوافل مع وزارة التضامن والجمعيات الأهلية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

وأوضح أن ميزانية الوزارة زادت 50% عن الأعوام السابقة، وتكلفة وسائل منع الحمل تصل لنحو 150 مليون جنيه سنويًا، معقبًا: "لو الوزارة احتاجت أي دعم وزارة المالية لا تتأخر، فضلًا عن أن هناك دعما من الجهات المانحة".

ولفت إلى أن 58.5 % من السيدات يستخدمن وسائل منع الحمل، ونسعى لزيادة هذه النسبة لـ 72%.
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