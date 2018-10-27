تعرف على 6 كلمات من كنوز الجنة

قال الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن ذكر لا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله يعد كنزًا من كُنوز الجنة.



وأضاف «آل الشيخ» عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذا الذكر أرشدَ إليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - جُملةً مِن أصحابِه، وأوصَاهم بلُزومِه قَلبًا وقالَبًا، قَولًا وفِعلًا، سُلُوكًا وحالًا، فقد أرشَدَ أبا مُوسى - رضي الله عنه - بقولِه: «قُل: لا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله؛ فإنها كنزٌ من كُنوز الجنة»؛ رواه الشيخان.



واستدل بقول أبي ذرٍّ - رضي الله عنه -: "أوصَانِي حِبِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - «أن أُكثِرَ مِن قَولِ: لا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله».



وأوضح أنَّه ذِكرٌ يتيقَّنُ به العبدُ أنه لا تحوُّلَ له ولا لغيرِهِ مِن حالٍ إلا حالٍ يُحبُّها، ولا قُوَّةَ له على شأنٍ مِن شُؤونِه، أو تحقيقِ غايةٍ مِن غاياتِه إلا بتقوَى الله - جلَّ وعلا - المَتِين العليِّ العظيم.



وأكد أنه ذِكرٌ يُظهِرُ به العبدُ فقرَه وذِلَّه الحقيقيَّ، وأنَّه في ضرورةٍ وافتِقارٍ إلى خالِقِه العزيزِ القهَّار، كما أنه ذِكرٌ يخرُجُ مِن لسانِ عبدٍ قَلبُه مُوحِّدٌ لربِّه عظيمِ الشأنِ، وجوارِحُه خاضِعةٌ لطاعةِ الرحمن الذي مِنه يُستَمِدُّ النصرَ والظَّفَرَ، والفرَجَ والمخرَجَ، قال - جلَّ وعلا -: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7].



ولفت إلى أن ذِكر لله - جلَّ وعلا -، ومُلازمةٌ لطاعتِه، والذي بذلك يتحقَّقُ معه الفلاحُ والنجاحُ، والخلاصُ والمخرَجُ، كما قال - جلَّ وعلا -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: 45].



واستطرد: ذِكرٌ ينبَغي لكلِّ مُسلمٍ أن يلهَجَ بلِسانِ المقالِ والحالِ، أن يلهَجَ به كثيرًا؛ إذ هو سِرُّ التوحيدِ الذي يقتَضِي الانكِسارَ للخالقِ، والانقِطاعَ إليه، والبراءةَ مِن الحَول والقوةِ إلا به - جلَّ وعلا -.



