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رياضة

791 صحفيا لتغطية كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في غياب ميسي ورونالدو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:41 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن نادي برشلونة عن حضور 791 صحفيا معتمدا لتغطية مباراة الكلاسيكو غدًا، من بينهم 264 أجنبيا، وممثلون لـ77 وسيلة إعلامية دولية، لتغطية مباراة الفريق أمام ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني، يوم الأحد بملعب "كامب نو".

وأوضح النادي أن الصحفيين الأجانب ينتمون لعدة دول، مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وفنلندا وألمانيا واليونان وقبرص والصين واليابان والمكسيك والولايات المتحدة. 

وتعد مباراة برشلونة وريال مدريد غدًا هى الأولى التى تجمع بين الفريقين فى غياب الثنائى ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو منذ موسم 2007 – 2008.
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