791 صحفيا لتغطية كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في غياب ميسي ورونالدو

أعلن نادي برشلونة عن حضور 791 صحفيا معتمدا لتغطية مباراة الكلاسيكو غدًا، من بينهم 264 أجنبيا، وممثلون لـ77 وسيلة إعلامية دولية، لتغطية مباراة الفريق أمام ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني، يوم الأحد بملعب "كامب نو".





وأوضح النادي أن الصحفيين الأجانب ينتمون لعدة دول، مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وفنلندا وألمانيا واليونان وقبرص والصين واليابان والمكسيك والولايات المتحدة.



