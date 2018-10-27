نادية عمارة: أفعال الجماعات المتطرفة خرق صريح للشرع.. فيديو

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن القتال فرض عين على كل مواطن في حالة مفاجئة العدو بالعدوان على الوطن، واحتاج الجيش كل مواطن فعلى كل مواطن أن يقاوم العدو بكل ما أوتى من قوة.





وأضافت "عمارة"، خلال لقائها على فضائية "دي إم سي" أن فترة العدوان الثلاثي، قام الجيش بتدريب المدنيين على المقاومة الشرعية، فالدولة هى من تستدعي وليس آحاد الناس، والعمل يكون من خلال مؤسسة للدفع بمقاومة وطنية تساند في حماية الوطن.



