أحمد موسى معزيا الأردن في ضحايا السيول: مصابكم مصاب مصر.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، التعازي الى المملكة الأردنية الهاشمية في شهداء السيول التي وقعت الخميس الماضي؛ مرددا: « مصاب الاردن مصاب مصر».



وأكد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن العديد من المناطق جرفتها السيول وأدت إلى وفاة 21 شخصا؛ موضحا، أن منطقة البحر الميت هي أكثر المناطق انخفاضا على سطح الأرض.



وأشار موسى، أن الملك عبد الله أصدر قراره بسرعة التعامل مع الموقف والتحقيق في الأمر وعدم الاستعداد له؛ علاوة على أن النائب العام الأردني أصدر امرا بحظر النشر لان هناك معلومات مغلوطة تتداولها وسائل الإعلام .