خبراء: استحواذ أوبر وكريم يؤثر على المنافسة.. وتدخل الحكومة لن يعيق الاستثمار

فرض عقوبات علي أوبر وكريم لن يضر الاستثمار

باحث اقتصادي:

الحكومة تمارس حقها في عقوبة أوبر وكريم



أكد خبراء الاقتصاد، أن اعلان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ فرض غرامة تصل لنصف مليار جنيه علي شركتي أوبر وكريم العاملتين في قطاع النقل التشاركي نظرا لاخلالهما ببنود اتفاق المنافسة؛ غير مؤثر علي الاستثمار الاجنبي في البلاد، معتبرين ان الاجهزة الحكومية تمارس حقها الطبيعي والمنطقي لحماية حقوق المستهلكين وعدم الاضرار بهم.



وقال أحمد عبد الوهاب، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري لدراسات السياسيات العامة، إن سماح جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشركتي النقل التشاركي " أوبر" و " كريم" بالاستحواذ والاندماج، يعني استئثار شركة واحدة علي السوق والتحكم في عملية تسعير الخدمة المقدمة للجمهور بدون تدخل حكومي.



وأضاف " عبد الوهاب" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن تدخل الجهاز لعدم اتمام تلك الصفقة هو أمر منطقي وطبيعي، خصوصا وأن عملية اكمالها سيؤثر علي المستهلكين بصورة كبيرة و عدم وجود فرصة للمنافسة مع شركات أخري خصوصا وأن الشركتين هما من تقدمان خدمات النقل للجمهور دون غيرهما ووجودهما يعني وجود منافسة.



وأشار " عبد الوهاب" إلي أن الدولة المصرية تدافع عن حقها في تنظيم السوق بدون التدخل أو التحكم فيه، مشيرا الي ان شركات الاتصالات علي سبيل المثال لا يوجد اتفاق بيني علي تحديد سعر دقيقة المكالمات و الخدمات الأخري وهو ما يؤدي بالطبع لوجود منافسة وحصول المستهلك علي أفضل الخدمات بسعر تنافسي.



وأوضح " عبد الوهاب" أن قرار تغريم " أوبر" و " كريم" لن يؤثر علي مناخ الاستثمار كما يروج البعض، خصوصا وأن الاستثمار الاجنبي سيأتي للدولة مادام هناك قوانين واضحة يتم تطبيقها واحترامها بصورة حقيقية.



وأشار " عبد الوهاب" إلي أن الاستثمار الأجنبي يحتاج لاجراءات ميسرة و قوانين واضحة مطبقة، حتي يقوم بعمله داخل الاراضي المصرية.



وأكدت الدكتورة يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، أن اجراءات الجهاز المصري لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة بفرض عقوبات علي شركتي أوبر وكريم تصل لنصف مليار جنيه، لن تؤثر علي الاستثمار أو بيئة الاعمال.



وقالت " الحماقي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الدولة عبر اجهزتها الحكومية تقوم بحقها الطبيعي والمنطقي في حماية السوق من اي محاولات لأي ممارسات احتكارية.



وأوضحت " الحماقي" أن تلك الاجراءات معروفة وتطبقها كل دول العالم ولا تتعارض علي الاطلاق مع بيئة الاستثمار، فالغرض الاساسي هو تنظيم الخدمة المقدمة للجمهور بدون أي عمليات مضرة علي الاقتصاد.



كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، سبق له الاعلان عن اتخاذ اجراءات عقابية ضد شركتي أوبر وكريم بغرامة تصل لـ500 مليون جنيه وبما يعادل 28 مليون دولار في حال اتفاقهما علي الاندماج والاستحواذ بدون موافقة الجهاز الجهاز، معتبرا ان تلك الاجراءات تخل بقواعد المنافسة.



وقال الجهاز في بيان له انه سيتدخل للقضاء علي أي آثار ضارة بالسوق وفي ضوء القانون ؛ موضحا أنه حال اتمام تلك الصفقة خارج مصر فإنه سيتم فرض الغرامة المذكور نظرا لاستحواذ الشركتين علي خدمة النقل التشاركي بمصر دون سواهما.



واعتبر البيان أن استئثار أي شركة بالاستحواذ علي الاخري سيتم وضعه في اطار الممارسات الاحتكارية، إذ ان عملية البيع ينبغي ان تتم لطرف ثالث.

