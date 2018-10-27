إعلان الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات عليا الوفد ٣ نوفمبر..أبو شقة: من لديه أي طعون يقدمها ويتحمل مسئوليتها القانونية.. ويؤكد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين..صور

أبو شقة:

لن نسمح بتصدير الفوضى وسنحمى حزب الوفد بالقانون

الوفد يجهز مشروع قانون لمواجهة الغلاء وفوضى الشارع.. صور

سأتحمل١٠ آلاف جنيه للمرشح المنسحب من انتخابات عليا الوفد



عقد حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اجتماعا بمقر الحزب بالدقى اليوم السبت ، لاستعراض اخر التطورات بشأن إجراءات انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر إجراؤها 9 نوفمبر.



قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد إن ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن عدم قانونية إجراءات انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ليس له أى أساس من الصحة ، مشيرا الى ان التشكيك فى القرارات الصحيحة والسليمة امر مرفوض و الوفديون يفطنون لذلك بخبرتهم السياسية والى صحة ما صدر من قرار فى شأن مشروعية إجراءات انتخابات الهيئة العليا.



وأشار أبو شقة خلال كلمته فى مؤتمر صحفى بحزب الوفد الى اننا:" راعينا الحيدة والشفافية والنزاهة الكاملة فى قرار اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا للوفد، حيث انه لايوجد اى عضو فى لجنة الانتخابات مرشح فيها، مؤكدا ان من لديه اى طعون على الانتخابات فليقدمها ويتحمل مسئوليتها القانونية.



وأوضح رئيس حزب الوفد أن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أدت ما عليها بكل أمانة ونزاهة، مشيرا إلى أن هناك طعنا مقدما ولن يبت فيه الا فى موعده، وسيتم اعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم ٣ نوفمبر.



وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب ديمقراطى يتقبل الرأى والرأى الاخر، مشيرا الى انه لن يسمح لأى أحد بتصدير أى نوع من أنواع الفوضى ، وحذر من يحاولون اللجوء للفوضى داخل الوفد بتحمل المسئولية بالقانون وليس كما يصدر المغرضين.



وأكد أبو شقة أننا سنلجأ للقانون لحماية حزب الوفد ، مشيرا إلى أن الحزب أمانة فى عنق كل وفدى ، مشيرا إلى أنهم سبق راهنوا على إرادة الوفديين فى انتخابات رئاسة الوفد ونثق فى ارادتهم الحرة فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد واراهن على الوفديين لأن صوتهم أمانة.



وتابع:انتخابات الهيئة العليا للوفد أمانة ومسئولية بالنسبة لى ولن اوجه اى ناخب للتصويت لمرشح بعينه ولن اتحيز لمرشح على حساب الاخر، مؤكدا أنه سيقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.



وأشار رئيس حزب الوفد الى اننا لابد ان نتفرغ لبناء الحزب لكى نكون جاهزين لانتخابات البرلمان والمحليات ، مؤكدا اننا نسعى لبناء حزب قوى يلعب دورا قويا على الساحة السياحية و تفعيل المادة ٥ من الدستور والتى تنص على ان النظام السياسى يقوم على اساس التعددية السياسية ، ولن تكون هناك تعددية سياسية بدون حزب الوفد و سنقف بجوار الدولة ولن نسمح بأى مساس بالدولة ونقف بجوار الطبقات الكادحة ولابد من وجود مظلة للطبقات الكادحة.



وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيتقدم من خلال هيئته البرلمانية بمشروع قانون للتصدي لغلاء الأسعار وتنظيم الفوضى فى الشارع والمرور ومخالفات المباني فى المحليات، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي.



وأكد "أبو شقة" أن الحزب سيكون من أقوى الأحزاب التى ستلعب دورًا سياسيًا قويًا خلال الفترة المقبلة وسيشكل معادلة صعبة فى الحياة السياسية المصرية.



وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن الحزب كان وسيظل مدافعًا عن الطبقات الكادحة ولن يتخلى عن الدفاع عنهم بأى حال من الأحوال.



وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد إن هناك مرشحين أعلنا انسحابهما من انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر إجراؤها يوم ٩ نوفمبر المقبل.



وأشار ابو شقة إلى أن اى مرشح ينسحب من انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ، واراد استرداد مبلغ ١٠ آلاف جنيه وتعارض ذلك مع اللائحة الداخلية لحزب الوفد سأتحمل تكاليف المبلغ من جيبي الشخصى.



وقال رئيس حزب الوفد أنه سيعقد إجتماع مع المرشحين فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 نوفمبر بمقر الحزب بالدقى، قبل اجراء الانتخابات المقرر عقدها يوم الجمعة 9 نوفمبر.



وأشار ابو شقة إلى أن الهدف من إجتماعه مع المرشحين هو الاستماع إلى مطالبهم والمشاكل الى يعانون منها ، وذلك بهدف تذليل العقبات التى تواجهم فى العملية الإنتخابية.



كانت لجنة تلقى طلبات المرشحين برئاسة اللواء أحمد الشاهد قد أغلقت باب الترشح مساء الخميس الماضى.



وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، قد أصدر قرارًا بتبكير إجراء انتخابات الهيئة العليا للحزب، يوم 9 نوفمبر القادم.

