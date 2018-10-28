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نموذج محاكاة البرلمان المصري يعلن عن موعد انطلاق أولى المحاضرات

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:23 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
كشفت نورهان فؤاد مسؤول العلاقات العامة بنموذج محاكاة البرلمان المصرى بجامعة القاهرة عن تفاصيل تطبيق النموذج وموعد بدء المحاضرات.

وأوضحت نورهان في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن النموذج يتضمن 8 محاضرات مقسمة على سنة كاملة لافتة إلى أن مع بداية شهر ديسمبر تنطلق أولى محاضرات النموذج من داخل مبنى البرلمان .

يذكر أن نموذج محاكاة البرلمان المصرى ، يحاكى المجالس الأربعة بمجلس النواب ، وهى مجلس الشؤون الإقتصادية الذى يختص بالنظر للسياسة الاقتصادية ومسائل النقد والإدخار ، وسياسة الأجور والأسعار والتأمين والقروض ، بالإضافة إلى شؤون التجارة الداخلية والتموين والتوزيع، ومجلس العلاقات الخارجية والذى يختص بدراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية والخارجية ، ومجلس الدفاع والأمن القومى ، والذى يختص بالبحث فى أمن الدولة الخارجى ، وشؤون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة، ومجلس الشباب والرياضة والذى يختص بكل مايتعلق برعاية الشباب والتربية الروحية والرياضية.
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