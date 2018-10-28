المالية تقترض 18.5 مليار جنيه من البنوك..اليوم

تقترض وزارة المالية اليوم الأحد، من البنوك مبلغ 18.5 مليار جنيه، في صورة طروحات أذون خزانة لإجلي 91 و 273 يوما، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للبلاد.



وقال جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي والذي ينوب عن وزارة المالية في عمليات الطرح، أنه سيتم بيع أجل 91 يوما بمبلغ 9.75 مليار جنيه .



وأضاف البنك المركزي أنه سيتم بيع أجل 273 يوما بمبلغ 8.75 مليارا في نفس اليوم.



وتسعي وزارة المالية للإقتراض من البنوك خلال الأسبوع الجاري بمبلغ 39.25 مليار جنيه علي عبر 3 طروحات أسبوعية خلال أيام الأحد واٌلإثنين و الخميس؛ من إجمالي 192 مليار جنيه مستهدفة خلال أكتوبر الحالي.







