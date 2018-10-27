حماة الوطن: الشعب المصري صاحب الفضل في انتصار أكتوبر

قال اللواء محمد بلال، أمين عام حزب حماة الوطن، إن الجيش المصري لم يحقق انتصارا فى حرب 1967 نظرا لوجود مؤامرات ضد مصر فى ذلك الوقت، مؤكدا أن الجيش المصرى لا يهزم عسكريا إاطلاقا.





وأضاف بلال خلال كلمته فى الذكرى الـ 45 لانتصار أكتوبر الذي ينظمها حزب حماة الوطن اليوم، أن الشعب المصرى له الفضل الكامل وصاحبه فى انتصار أكتوبر 1973 بسبب وحدته والتفافه حول الجيش والشرطة فضلا عن إرادته لتطهير أرض سيناء من العدو الاسرائيلى.



