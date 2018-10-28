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تعليم

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من الماجستير المهني..اليوم

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:17 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية الاقتصاد و العلوم السياسية عن تنظيم حفلة تخرج للدفعة الأولى من برنامج الماجستير المهنى فى النوع الاجتماعي والتنموى تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وأشارت الكلية فى بيان لها أن الحفلة ستقام بحضور الدكتورة هالة حلمى السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتور محمود السعيد عميد الكلية.

و نوهة الكلية إلى أن الحفلة تقام اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من أكتوبر الجارى بمدرج زكى شافعى فى تمام الساعة السادسة مساءً.
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