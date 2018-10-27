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رياضة

شاهد.. خدعة لاعبي المنصورة لتسجيل هدف في شباك إنبي بكأس مصر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:52 م
صدى البلد
أحمد هاني
نجح فريق إنبي في التأهل إلى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر بعد تغلبه على المنصورة بأربعة أهداف لهدفين فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور الـ 16.

وشهدت المباراة تسجيل لاعبي المنصورة الهدف الثاني بطريقة خادعة ومبتكرة بعد أن باغتوا لاعبي الفريق المنافس أثناء تسديدة ركلة حرة مباشرة بتمرير الكرة الي لاعب داخل منطقة الجزاء عقب التمويه بأكثر من لاعب.

وصعد إنبى لهذا الدور عقب تخطى عقبة شبان المسلمين قنا بثلاثية دون رد فيما تأهل المنصورة عقب تخطى عقبة الداخلية 2-0 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلى والإضافي بالتعادل السلبى ليكون الممثل الوحيد لأندية القسم الثانى فى دور الستة عشر لكأس مصر .



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