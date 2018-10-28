تعرف على كيفية التوبة من المال المسروق

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: «أخذت مبلغًا من المال من محل عملي بغير وجه حق، وأريد أن أتوب وأخاف من افتضاح أمري فماذا أفعل؟».



وقالت لجنة الفتوى خلال إجابتها للسائل: «فلا توبة لك حتى ترد المال الذي أخذته كاملًا مكملًا، فالتوبة من حقوق العباد تستوجب الندم والعزم على عدم العودة ورد الحقوق لأصحابها، وقد قال رسول الله ﷺ إن دمـاءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حـرام.



وأضافت: ولا يجـب عليـك إخبـار صـاحب الـحق بذلك بـل بـأي طريقة رددت المال لصاحبه وأدخلته في ملكه ولو بدون علمه كان ذلك جائزًا.

