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ديني

تعرف على كيفية التوبة من المال المسروق

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:10 ص
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: «أخذت مبلغًا من المال من محل عملي بغير وجه حق، وأريد أن أتوب وأخاف من افتضاح أمري فماذا أفعل؟».

وقالت لجنة الفتوى خلال إجابتها للسائل: «فلا توبة لك حتى ترد المال الذي أخذته كاملًا مكملًا، فالتوبة من حقوق العباد تستوجب الندم والعزم على عدم العودة ورد الحقوق لأصحابها، وقد قال رسول الله ﷺ إن دمـاءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حـرام.

وأضافت: ولا يجـب عليـك إخبـار صـاحب الـحق بذلك بـل بـأي طريقة رددت المال لصاحبه وأدخلته في ملكه ولو بدون علمه كان ذلك جائزًا.
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