رئيس مدينة ميت غمر يبيع البطاطس لمحاربة الاحتكار.. فيديو

قال سعد الفرماوي، رئيس مدينة ميت غمر، التابعة لمحافظة الدقهلية؛ إنه توجه إلى تجار الجملة لرصد أسعار البطاطس التي يبيعون بها لتجار التجزئة.



وتابع الفرماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « قابلت تاجر تجزئة معه سيارة محملة بطاطس، بعد شرائه الكيلو بـ 5جنيهات ونصف، وتوجهت معه إلى السوق واصطحبنا مباحث التموين مع التاجر وباع التاجر الكيلو بـ 6 ونصف وحقق مكسبا».



وأضاف الفرماوي «سنواجه الجشع وغدا سأخصص 4 سيارات من مجلس المدينة لبيع البطاطس بالسعر المناسب»، معلقًا «البلد ملئ بالخير وليس عيبا أن نخدم الشعب».