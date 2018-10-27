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توفيق عكاشة: هذه الجهة هى المسئول الأول عن أزمة البطاطس

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن جماعة الإخوان الإرهابية هى من يقوم بتمويل بعض زارعي البطاطس في مصر، بهدف شراء المحصول منهم.

وأوضح عكاشة خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع علي فضائية الحياة، أن الاخوان تقوم بتخزين البطاطس في ثلاجات، كي للتحكم في أسعار البطاطس والضغط علي المواطنين.

وناشد عكاشة الحكومة بسرعة التدخل، لإنهاء الأزمة.
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