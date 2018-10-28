الاستثمار: نلتزم بالإعلان عن بيانات التنمية والأعمال بشفافية

أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أنها ملتزمة بالاعلان عن البيانات المتعلقة باتفاقيات التنمية ومؤشرات الاستثمار بصورة دورية ضمن اجراءاتها لتعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل مع المستثمرين وشركاء التنمية وفقا لما تضمنته استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.



وقال تقرير صادر عن الوزارة، أن منظمة الأممم المتحدة تشجع الدول الاعضاء علي اجراء عمليات الرصد والتقييم الدوري، معتبرا ان مصر ضمن تلك البلدان سبق لها تقديم تقرير المتابعة الوطني من أجل مشاركة التقدم المحقق وعرض التحديثات والدوس المستفادة خلال تنفيذ استراتيجية 2030.



واوضح التقرير ان الوزارة نجحت في قيادة تلك التدابير و ادارتها مع الاعتماد علي نهج تعاوني لاشراك الاطراف المعنية في الحكومة والكيانات الوطنية و شركاء التنمية.



واشار التقرير الي ان الوزارة حرصت في اصدار تقرير المتابعة علي اساس سنوي و استعراض التقرير الثاني لبرنامج المراجعة الوطنية لاهداف التنمية المستدامة وما تم تحقيقه في العام التالي ضمن إلتزامات الحكومة اقليميا ودوليا ومحليا بتحقيق التنمية المستدامة و القضاء علي الفقر والحد منه و تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائق وتدعيم استثمارات قطاع البنية التحتية خصوصا في الاسكانوالصحة والتعليم و زيادة استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بالاضافة لدعم ريادة الاعمال و تشجيع القطاع الخاص و تعبئة الموارد.

