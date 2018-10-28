المرأة والشاكوش.. عائشة هشمت رأس طليقها بسبب 40 جنيها في الصف.. نجله استغاث بالجيران.. المتهمة هربت إلى حلوان.. والسلطات تضبطها وتعترف بالجريمة

حبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل طليقها بعد تهشيم رأسه

المجني عليه قام بتطليق زوجته "عائشة.ا" 44 سنة منذ قرابة شهرين

المتهمة والمجنى عليه دائما الشجار حتى انفصلا لكنه أبقاها بالمنزل لعدم وجود مأوى لها





أمر المستشار عمرو أباظة رئيس نيابة الصف بحبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل مطلقها بعد تهشيم رأسه بـ"شاكوش" بسبب 40 جنيها.





تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وقيادة مدير الإدارة العامة للمباحث كشفت ملابسات الجريمة كاملة، حيث تبين أن مخبرا أبلغ مركز الشرطة بالاشتباه في جريمة داخل أحد منازل قرى الصف، وتم العثور على جثة "نجيب.م" يبلغ من العمر قرابة 60 عاما غارقا في دمائه مهشم الرأس .





تم تشكيل فريق بحث ترأسه رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة وأفادت التحريات التي أجراها مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة ان المجني عليه قام بتطليق زوجته "عائشة.ا" 44 سنة منذ قرابة شهرين إلا أنهما استمرا في الإقامة سويا داخل المنزل وانها متعددة الزواج والطلاق وكان يقيم برفقتهم نجل مطلقها الأول ونجلها.





وأضافت التحريات أن الزوج القتيل تزوج المتهمة منذ عامين وفارق العمر بينهما يتخطى 20 عاما وكانا دائمي الشجار حتى انفصلا ولكنه أبقاها بالمنزل لعدم وجود مأوى لها ويوم الجريمة نشب خلاف بينهما على 40 جنيها اكتشفت الزوجة استيلاء الزوج عليها مما دفعها لضربه بشاكوش علي راسه عدة ضربات ادت لتفجر الدماء منها وتهشم الجمجمة إضافة لبعثرة أجزاء من المخ، شاهد نجل مطلقها الأول الجريمة فأسرع تجاه جارهما مستغيثا به وان والدته تتشاجر مع مطلقها وقامت بضربه.





وشرحت التحريات أن الجار توجه الي المنزل وعندما طرق علي الباب مستطلعا الامر اخبرته السيدة ان خلافا عاديا بينها وبين زوجها وترفض تدخله ما دفعه للانصراف إلا أنه بعد مرور قليل من الوقت شاهدها تصطحب نجلها وتغادر المنزل فأسرع تجاهه محاولا النداء على العجوز ومع عدم استجابته استعان بمخبر بالقرية كسر باب الشقة بعد إبلاغ المركز وعثرا على الجثة.





ترأس رئيس مباحث الصف قوة أمنية لضبط المتهمة بعدما توصلت تحرياته إلى مكان اختفائها بمدينة حلوان فتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقاهرة وتمكن من إلقاء القبض عليها، بمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة.





أسفرت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه انها لذكر في العقد السابع من العمر عظام الجمجمة مهشمة ويخرج منها اجزاء من المخ كما تبين من المعاينة التصويرية ان المنزل من طابق واحد يغلق ببوابة حديدية داخلا اخري خشبية للشقة وعثر علي الجثة بصالة الشقة غارقا في دمائه، أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة ووجهت للمتهمة تهمة القتل العمد وامرت بحبسها.





البداية عندما قامت ربة منزل بتهشيم رأس طليقها بـ"شاكوش" لتتبعثر أجزاء من مخه خارجها بعد خلاف بينهما على 40 جنيها، تمكنت مباحث الصف من إلقاء القبض على المتهمة عقب هروبها إلي حلوان.





تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث كشفت ملابسات الجريمة كاملة، حيث تبين أن مخبرا أبلغ مركز الشرطة بالاشتباه في جريمة داخل أحد منازل قرى الصف، وتم العثور على جثة "نجيب.ا" يبلغ من العمر قرابة 60 عاما غارقا في دمائه مهشم الرأس.





تم تشكيل فريق بحث ترأسه العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة وأفادت التحريات التي اجراها احمد الوليلي مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة ان المجني عليه قام بتطليق زوجته منذ قرابة شهرين إلا أنهما استمرا في الإقامة سويا داخل المنزل وانها متعددة الزواج والطلاق وكان يقيم برفقتهما نجل طليقها الأول ونجلها.





وأضافت التحريات ان الزوج القتيل يبلغ زوجته بفارق أعوام كثيرة حيث تبلغ هي قرابة 44 عاما ويوم الجريمة نشب خلاف بينهما على 40 جنيها دفعها لضربه بشاكوش على رأسه عدة ضربات لتفجر الدماء منها وتهشم الجمجمة بالإضافة لبعثرة أجزاء من المخ، شاهد نجل طليقها الأول الجريمة فأسرع تجاه جارهما مستغيثا به وأن والدته تتشاجر مع طليقها وقامت بضربه.





وأوضحت التحريات أن الجار توجه الى المنزل وعندما طرق علي الباب مستطلعا الأمر أخبرته السيدة أن خلافا عاديا بينها وبين زوجها وترفض تدخله ما دفعه للانصراف إلا أنه بعد مرور قليل من الوقت شاهدها تصطحب نجلها وتغادر المنزل فأسرع تجاهه محاولا النداء على العجوز ومع عدم استجابته استعان بمخبر بالقرية كسر باب الشقة بعد إبلاغ المركز وعثرا علي الجثة.



