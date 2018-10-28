اتحاد طلاب خدمة اجتماعية حلوان ينظم مسابقة شطرنج لطلاب الكلية

نظم إدارة النشاط الرياضي باتحاد طلاب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان مسابقة بلعبة الشطرنج.



وقال كيرلس نشأت في تصريح خاص لصدي البلد أن الاتحاد مهتم بتنظم مثل هذه الأنشطة الرياضية لطلاب الكلية، وأضاف أن الفائز في هذه المسابقة على مستوى الكليه سينافس بعد ذلك على مستوى الجامعة.



يذكر أن كلية الخدمة الاجتماعية تشهد الأسبوع المقبل انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة.