ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

لوزا يؤكد على وضوح رؤية مصر المستقبلية لرئاستها للاتحاد الأفريقي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:16 م
السفير حمدي لوزا
السفير حمدي لوزا
القسم الدبلوماسي
أكد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن مصر لديها رؤية واضحة لما يمكن القيام به خلال رئاستها القادمة للاتحاد الأفريقي، وعلى استعداد للعمل مع شركائها ومنهم إيطاليا لتحقيق أهداف التنمية بالقارة.

وأضاف نائب وزير الخارجية، الذي شارك في مؤتمر إيطاليا – أفريقيا، يوم 25 أكتوبر الماضي: أن كلا من مصر وإيطاليا مؤهلتان للعمل معا لتطوير التجارة بين قارتي أوروبا وأفريقيا، وذلك من خلال تفعيل نشاط الموانئ البحرية في البلدين لتعزيز التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول القارة.. كما سلطت كلمة نائب وزير الخارجية الضوء على أهمية الشراكة الإيطالية المصرية في مجال الاقتصاد البحري، بما يعود بالنفع على الجانبين.

وفيما يتعلق بتعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية، أشاد نائب وزير الخارجية بتوقيع كل من إثيوبيا وإريتريا على اتفاق السلام بينهما، لما له من أثر إيجابي على تعزيز الأمن والسلم في القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية لدول القارة، مما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين الأفارقة ويحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.
loading...

ترشيحاتنا

موجة غضب عارمة بين الأتراك بعد وفاة جنديين بسبب البرد القارس

الداخلية: ضبط 9 قضايا تجميع وتخزين 1632 طن بطاطس بالمحافظات.. فيديو

الزمالك يقترب من دور الـ 8 بكأس زايد بالفوز على الاتحاد بهدف كاسونجو.. فيديو

منتخب الطائرة يقص شريط افتتاح البطولة العربية بالفوز على الأردن 3 /0

تعرف على شرط الحصول على وحدة سكنية في حي الأسمرات

بث مباشر لمباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام كارديف سيتي

هتافات جماهير الزمالك تزلزل استاد برج العرب قبل مباراة الاتحاد

أنباء عن استسلام منفذ حادث إطلاق النار في معبد يهودي بولاية بنسلفانيا

ضابط مصري ينتزع المرتبة الثانية من الروس في بطولة الصديق الوفي .. فيديو

محمد صلاح يتألق ويسجل ويقود ليفربول لاكتساح كارديف سيتي برباعية .. فيديو

التحريات: قاتلة عجوز الصف هشمت رأسه بـ شاكوش بسبب 40 جنيها

مفاجأة.. الشرطة التركية تستعين بـ عفريت خاشقجى لإيجاد جثته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

كارتيرون يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي لمدة 15 دقيقة قبل التدريب استعدادًا للوصل .. صور

فيديو

منسق مشروع طفلين كفاية: 342 ألف زيارة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية
شاهد.. خدعة لاعبي المنصورة لتسجيل هدف في شباك إنبي بكأس مصر
محمود أشرف.. طفل يعشق علم الرياضيات ويجرى العمليات الحسابية بدون آلة.. الاختبارات الرسمية: مستواه العقلى يتجاوز عمره بأكثر من 8 سنوات
انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني بقصر المانسترلي بشعار 100 سنة مانديلا
عطار الحسين يكشف أسرار السحر الأسود.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟