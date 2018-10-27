لوزا يؤكد على وضوح رؤية مصر المستقبلية لرئاستها للاتحاد الأفريقي

أكد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن مصر لديها رؤية واضحة لما يمكن القيام به خلال رئاستها القادمة للاتحاد الأفريقي، وعلى استعداد للعمل مع شركائها ومنهم إيطاليا لتحقيق أهداف التنمية بالقارة.





وأضاف نائب وزير الخارجية، الذي شارك في مؤتمر إيطاليا – أفريقيا، يوم 25 أكتوبر الماضي: أن كلا من مصر وإيطاليا مؤهلتان للعمل معا لتطوير التجارة بين قارتي أوروبا وأفريقيا، وذلك من خلال تفعيل نشاط الموانئ البحرية في البلدين لتعزيز التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول القارة.. كما سلطت كلمة نائب وزير الخارجية الضوء على أهمية الشراكة الإيطالية المصرية في مجال الاقتصاد البحري، بما يعود بالنفع على الجانبين.



