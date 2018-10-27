ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

زوجان مصريان يبدآن مشروعا طبيا كبيرا بـ 10 آلاف جنيه ويتحول إلى صرح عملاق

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة هالة صالح؛ إنها حصلت علي قرض من صندوق التنمية بقيمة 10 آلاف جنيه عام 2004، لعمل مشروع تصنيع الشاش الطبي؛ وأصبح المشروع الآن صرحا كبيرا.

وأكدت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»،؛ مع الإعلامي « أحمد موسى»، أنها قامت بشراء الخامات وصنعت المنتج ثم قامت بتسويقه في الأسواق، منوهة إلى أنها قامت بتصنيع المنتج بشكل جيد حتي يتم بيعه سريعا.

ومن جابنه قال زوجها الدكتور أسامة البدوي الذي شاركها في الاستضافة؛ ان الاقتراض من الدولة وتمويل المشروعات الصغيرة أفضل من البطالة؛ مشيرا الى الاوضاع الاقتصادية في الأسواق جيدة.
loading...

ترشيحاتنا

بث مباشر لمباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام كارديف سيتي

التحريات: قاتلة عجوز الصف هشمت رأسه بـ شاكوش بسبب 40 جنيها

محمد صلاح يفتتح التسجيل لليفربول أمام كارديف سيتى بالدوري الإنجليزي.. فيديو

موجة غضب عارمة بين الأتراك بعد وفاة جنديين بسبب البرد القارس

غضب في فرنسا بسبب صفقة مع الأسرة الحاكمة في قطر

زوجان مصريان يبدآن مشروعا طبيا كبيرا بـ 10 آلاف جنيه ويتحول إلى صرح عملاق

أحمد موسى لـ أبوتريكة: لو انتقدت قطر وإسرائيل هيطردوك

تعرف على 14 كلمة تكفر الذنوب

التدخل السريع ينقذ شابا من الشارع وينقله لدار رعاية ..صور

أول تعليق سعودي رسمي على مطالبات الغرب بوقف بيع الأسلحة للمملكة

أحمد موسى يعرض فيديو لمدرس تم فصله بعد سبه للطلاب.. فيديو

تحطم هليكوبتر فى ملعب ليستر سيتي الانجليزى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

كارتيرون يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي لمدة 15 دقيقة قبل التدريب استعدادًا للوصل .. صور

فيديو

منسق مشروع طفلين كفاية: 342 ألف زيارة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية
شاهد.. خدعة لاعبي المنصورة لتسجيل هدف في شباك إنبي بكأس مصر
محمود أشرف.. طفل يعشق علم الرياضيات ويجرى العمليات الحسابية بدون آلة.. الاختبارات الرسمية: مستواه العقلى يتجاوز عمره بأكثر من 8 سنوات
انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني بقصر المانسترلي بشعار 100 سنة مانديلا
عطار الحسين يكشف أسرار السحر الأسود.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟