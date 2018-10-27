زوجان مصريان يبدآن مشروعا طبيا كبيرا بـ 10 آلاف جنيه ويتحول إلى صرح عملاق

قالت الدكتورة هالة صالح؛ إنها حصلت علي قرض من صندوق التنمية بقيمة 10 آلاف جنيه عام 2004، لعمل مشروع تصنيع الشاش الطبي؛ وأصبح المشروع الآن صرحا كبيرا.



وأكدت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»،؛ مع الإعلامي « أحمد موسى»، أنها قامت بشراء الخامات وصنعت المنتج ثم قامت بتسويقه في الأسواق، منوهة إلى أنها قامت بتصنيع المنتج بشكل جيد حتي يتم بيعه سريعا.



ومن جابنه قال زوجها الدكتور أسامة البدوي الذي شاركها في الاستضافة؛ ان الاقتراض من الدولة وتمويل المشروعات الصغيرة أفضل من البطالة؛ مشيرا الى الاوضاع الاقتصادية في الأسواق جيدة.