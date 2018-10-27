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الغزل والنسيج تكشف حقيقة تسريح عمال القطاع بعد التعاقد مع شركات يابانية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:19 م
الدكتور أحمد مصطفي
الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج
حسام الحارتي
قال الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ، ان الهدف من عقد الشراكة مع بعض الشركات اليابانية هو تطوير قطاع الغزل والنسيج ، ونقل بعض الشركات من المناطق السكانية ، وزيادة أعداد المصانع داخل الدولة .

وأضاف مصطفي في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي "، أن إغلاق بعض المصانع ونقلها جاء بسبب تهالكها ، وتواجدها داخل الوحدات السكنية التي تؤثر علي صحة المواطنين وهى مشكلة يعجز الجميع عن حلها ، موضحا انه تم تحديد المصانع التي تحتاج الي نقل وتطوير وسيبدأ العمل في تنفيذها خلال الفترة الحالية .

وأكد ان خسائر الغزل والنسيج تنخفض تدريجيا عاما بعد عاما ، مضيفا أنه بعد افتتاح المصانع الجديدة، سيتم القضاء علي مديونيات الغزل والنسيج .

ونفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ، صحة ما تردد عن تسريح عدد من العمالة الفنية بمصانع الشركة، موضحا أنه سيتم افتتاح مركز تدريب للغزل والنسيج وخلال 3 سنوات ستحقق الشركة الكثير من الأرباح ،بالإضافة الي زيادة العمالة داخل المصانع الجديدة بعد افتتاحها .
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