الغزل والنسيج تكشف حقيقة تسريح عمال القطاع بعد التعاقد مع شركات يابانية

قال الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ، ان الهدف من عقد الشراكة مع بعض الشركات اليابانية هو تطوير قطاع الغزل والنسيج ، ونقل بعض الشركات من المناطق السكانية ، وزيادة أعداد المصانع داخل الدولة .



وأضاف مصطفي في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي "، أن إغلاق بعض المصانع ونقلها جاء بسبب تهالكها ، وتواجدها داخل الوحدات السكنية التي تؤثر علي صحة المواطنين وهى مشكلة يعجز الجميع عن حلها ، موضحا انه تم تحديد المصانع التي تحتاج الي نقل وتطوير وسيبدأ العمل في تنفيذها خلال الفترة الحالية .



وأكد ان خسائر الغزل والنسيج تنخفض تدريجيا عاما بعد عاما ، مضيفا أنه بعد افتتاح المصانع الجديدة، سيتم القضاء علي مديونيات الغزل والنسيج .



ونفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ، صحة ما تردد عن تسريح عدد من العمالة الفنية بمصانع الشركة، موضحا أنه سيتم افتتاح مركز تدريب للغزل والنسيج وخلال 3 سنوات ستحقق الشركة الكثير من الأرباح ،بالإضافة الي زيادة العمالة داخل المصانع الجديدة بعد افتتاحها .

