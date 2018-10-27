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رياضة

الرجاء يطالب مسئولو بريزينتشين بسداد أقساط الرعاية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:27 م
صدى البلد
عبدالله هشام
طالب مجلس ادارة نادي الرجاء مسئولى شركة بريزنتيشن راعي الفريق في الموسم الماضي لتسديد الأقساط الخاصة بالفريق الذي وقع في مديونية كبيرة تهدد نشاطه الكروي في القسم الثاني .

كما طالب مجلس الادارة من الاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة التدخل في اسرع وقت لحل الأزمة الكبيرة التي وقع فيها النادي ليقف عاجزا أمام حقوق اللاعبين وجهازه الفني.

جدير بالذكر ان شركة بريزنتيشن كانت ترعي الفريق الموسم الماضي عندما كان يشارك في الدوري الممتاز ، ويحتل الرجاء المركز الثاني في جدول ترتيب القسم الثاني برصيد ١٧ نقطة.
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