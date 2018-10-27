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أخبار العالم

موجة غضب عارمة بين الأتراك بعد وفاة جنديين بسبب البرد القارس

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:20 م
جنود أتراك
جنود أتراك
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن جنديين تركيين لقيا مصرعهما بسبب البرد الشديد، اليوم ، خلال مشاركتهما في عملية عسكرية بولاية تونجلي، الأمر الذي أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الجنديان يشاركان في عملية عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وفق ما ذكر موقع "حرييت" التركي.

ونقل الجنديان إلى المستشفى بطائرة مروحية، ليتم تشخيص حالتهما بـ"انخفاض درجة حرارة الجسم"، ومنحهما العلاج اللازم، إلا أنهما فارقا الحياة هناك.

وأطلقت السلطات في تونجلي تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وأثارت ظروف وفاة الجنديين موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تساءل مستخدمون عن مدى التدريبات والاستعدادات التي يحظى بها الجنود للعمل في مثل هذا الطقس البارد.

وطرح آخرون تساؤلات حول عدم "ارتداء الجنود ملابس خاصة مقاومة للبرد"، وما إذا كانوا قد حصلوا على أدوية لرفع حرارة الجسم قبل العملية العسكرية.
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