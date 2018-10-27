مستفيد من جهاز تنمية المشروعات يحكي قصة كفاح صناعة الشاش الطبي

قال الدكتور أسامة البدوي؛ أحد المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات؛ أن مصر تتجه نحو الأفضل في ظل قيادة حكيمة؛ موضحا أنه لابد من تطوير البنية التحتية للبلاد من أجل النهضة الصناعية.



وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»،؛ مع الإعلامي « أحمد موسى»، أنه قام باستيراد مستلزمات طبية من الخارج ثم قمت بالتصنيع بعد ذلك؛ وتخصص بعدها في تصنيع الشاش الطبي المستخدم في المستشفيات.



وأشار البدوي، أنه تواصل مع أشخاص بالخارج من أجل الحصول على عينات من الشاش الطبي؛ وقام بتصنيع أجود منها وباعها في الأسواق المصرية والخارج ايضا.