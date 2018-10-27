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منوعات

لأول مرة.. الأمير تشارلز يكشف رغبته فى إلغاء زفافه على الأميرة ديانا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:28 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مفاجأة بشأن حيرة وعذاب الأمير تشارلز في إلغاء زفافه على الأميرة الراحلة ديانا.

وقالت الصحيفة أن على الرغم من إدراك تشارلز أنه وابنه الأرستقراطيين ديانا غير متوافقين ، إلا أنه شعر أنه لا حول له ولا قوة للقيام بأي شيء حيال ذلك الأمر.

وأوضح الأمير تشارلز للمرة الأولى أن فسخ خطوبته بالاميرة ديانا كان سيتحول إلى كارثة.

وكشف تشارلز أن بعد سنوات من حفل الزفاف وحتى الآن مازال يعاني من مأساة الزواج ، حيث بكى دموع الإحباط عندما قال لأصدقائه: 'كنت أرغب بشدة في الخروج من حفل الزفاف في عام 1981 ، عندما اكتشفت خلال فترة خطوبتي بديانا مدى فظاعة الاحتمالات'.
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