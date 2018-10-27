توفيق عكاشة: إن لم يكن الجيش المصري قويًا ما كانت مصر

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن لم الجيش المصري قويا ما كانت مصر قوية، بالرغم من كل الظروف التي تمر بها البلاد.



وأضاف عكاشة خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع علي فضائية الحياة، أن الجيش القوي يحافظ علي مصر ضد أي معتدي علي مر التاريخ، وقد خلد الجيش أسم مصر خلال الكثير من الوقائع والمعارك التي شهدها العالم.



وأشار الإعلامي، إلي أن هناك العديد من الدول التي تدهور أحوالها بعد سقوط جيشها و تتحول لفوضى.