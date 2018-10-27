ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأرصاد تكشف سبب عدم الشعور بسقوط أمطار غزيرة اليوم رغم التحذيرات

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:31 م
أحمد عبدالعال
أحمد عبدالعال
حمزة شعيب
أكد أحمد عبد العال، رئيس الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي الذي أدى لوجود سيول فى الأردن هو نفسه الذي مر بمصر خلال الأيام السابقة.

وأوضح"عبدالعال" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" والمذاع عبر قناة "ON E"، أن الأرصاد الأردنية حذرت من وجود سيول، لذلك يتم التحقيق في إرسال إحدى المدارس الأردنية رحلة طلابية مع هذا التحذير.

وأشار "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، إلى أن الأرصاد الجوية حذرت من سقوط أمطار على بعض المحافظات، فقام مجلس الوزراء وكل المحافظات بالاستعداد بقوة لسقوط الأمطار من خلال نشر العربات الخاصة بشفط المياه، وهذا أدى لعدم شعور المواطنين بوجود أمطار غزيرة.
loading...

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعرض فيديو لمدرس تم فصله بعد سبه للطلاب.. فيديو

الغزل والنسيج تكشف حقيقة تسريح عمال القطاع بعد التعاقد مع شركات يابانية

غضب في فرنسا بسبب صفقة مع الأسرة الحاكمة في قطر

شاهد.. اللقطات الأولى لتفقد الشرطة الأمريكية المعبد اليهودي بعد استهدافه

مفاجأة.. الشرطة التركية تستعين بـ عفريت خاشقجى لإيجاد جثته

بث مباشر لمباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام كارديف سيتي

الأهلي يكشف تفاصيل الاستقبال الخاص لبعثة الترجي التونسي فى الاسكندرية

الأسعار الجديدة لزيارة الأماكن الأثرية والمتاحف بداية من أول نوفمبر..صور

تعرف على 14 كلمة تكفر الذنوب

ليفربول محمد صلاح يعمق جراح كارديف ويضيف ثنائية في دقيقتين ويتقدم بالأربعة

شاهد.. خدعة لاعبي المنصورة لتسجيل هدف في شباك إنبي بكأس مصر

تعرف على شرط الحصول على وحدة سكنية في حي الأسمرات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

كارتيرون يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي لمدة 15 دقيقة قبل التدريب استعدادًا للوصل .. صور

فيديو

منسق مشروع طفلين كفاية: 342 ألف زيارة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية
شاهد.. خدعة لاعبي المنصورة لتسجيل هدف في شباك إنبي بكأس مصر
محمود أشرف.. طفل يعشق علم الرياضيات ويجرى العمليات الحسابية بدون آلة.. الاختبارات الرسمية: مستواه العقلى يتجاوز عمره بأكثر من 8 سنوات
انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني بقصر المانسترلي بشعار 100 سنة مانديلا
عطار الحسين يكشف أسرار السحر الأسود.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟