الأرصاد تكشف سبب عدم الشعور بسقوط أمطار غزيرة اليوم رغم التحذيرات

أكد أحمد عبد العال، رئيس الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي الذي أدى لوجود سيول فى الأردن هو نفسه الذي مر بمصر خلال الأيام السابقة.



وأوضح"عبدالعال" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" والمذاع عبر قناة "ON E"، أن الأرصاد الأردنية حذرت من وجود سيول، لذلك يتم التحقيق في إرسال إحدى المدارس الأردنية رحلة طلابية مع هذا التحذير.



وأشار "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، إلى أن الأرصاد الجوية حذرت من سقوط أمطار على بعض المحافظات، فقام مجلس الوزراء وكل المحافظات بالاستعداد بقوة لسقوط الأمطار من خلال نشر العربات الخاصة بشفط المياه، وهذا أدى لعدم شعور المواطنين بوجود أمطار غزيرة.