افتتاح مهرجان الأفرو صيني بحضور وزيرة الثقافة

افتتح مساء اليوم مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني بحضور د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بقصر المانساترلي.





المهرجان تترأسه سهير عبد القادر، تحت شعار "100 سنة مانديلا"، وبرعاية وزارات الثقافة والسياحة والرياض والآثار ويضم الصين وأفريقيا والدول العربية بمشاركة 25 دولة حول العالم.





وكان فى مقدمة الحضور عالم الآثار زاهى حواس، بالإضافة لعدد من نجوم الفن منهم، لبنى عبد العزيز، سميحة أيوب، مديحة حمدى، محمود قابيل، عزت أبو عوف، مها أبو عوف، سحر رامى، علا رامى، سامح الصريطى، الموسيقار هانى شنودة.