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ثقافة

اليوم.. إعلان تفاصيل الدورة الـ 22 للمهرجان القومي للسينما

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
طارق موسى
يعقد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، و د. سمير سيف رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية في السابعة من مساء اليوم الأحد 28 أكتوبر، مؤتمرا صحفيا بسينما مركز الابداع الفنى للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 22 للمهرجان.

يعلن خلال المؤتمر أسماء المكرمين، عدد الأفلام المشاركة ( روائية طويلةـ روائية قصيرةـ تسجيليةـ تحريك) ،وكذلك أماكن العروض بالقاهرة والمحافظات، كما يتم اعلان اسماء أعضاء لجنتى التحكيم ، وحفل الختام.

يشهد المؤتمر عدد من النقاد المشاركين بالندوات، وعدد من الفنانين، ونخبة من الصحفيين والاعلامييبن.

يسبق المؤتمر في السادسة مساءا افتتاح معرض" شحات الغرام" بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بمناسبة مئوية ميلاد الموسيقار الراحل محمد فوزي والفنانة الراحلة ليلي مراد، يتضمن المعرض أفيشات وصور وكلمات أغاني لاشهر افلامهما مثل " شاطئ الغرام"، "ورد الغرام"، " يحيا الحب"، "عدو المرأة"، الآنسة ماما"، وغيرها.
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