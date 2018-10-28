ابن عربي المغربية تحتفل بعيد ميلادها الثلاثين في ساقية الصاوي

احتفلت فرقة ابن عربي المغربية، بعيد ميلادها الثلاثين مع جمهورها المصري، بأولى حفلاتها الغنائية بالقاهرة، بعد غياب 3 سنوات، عبر حفل غنائي ضخم على مسرح ساقية الصاوي.



وأعرب عبد الله المنصور، منشد الفرقة عن حماسه الكبير لهذه الإطلالة، التى تعيد الفرقة المغربية إلى مصر بعد فراق 3 سنين عن آخر زياراتها للقاهرة، منوهًا لاختياره مسمى "ليالي القرب والوصال"، لهذه الجولة الغنائية، وذلك لما تحمله من شوق ومحبة للجمهور المصري، وكونها أتت بعد طول انتظار وغياب لم يكن بإرادتها.



وفاجأت الفرقة الحضور ممن ملأوا قاعة النهر بالكامل بالعرض اللايف الأول لمقتطفات من ألبومها الجديد "العاشق والمعشوق"، مع سحرها الجمهور بتوليفة غنائية من أشهر قصائدها وأعمالها الغنائية، منها "أفناني ذا الحب"، و"عرفت الهوى"، و"سلبت ليلى"، و"قالوا أتنسى الذي تهوى".



وأتت هذه الإطلالة فى افتتاحية جولة الفرقة المغربية الغنائية فى مصر، والتى تحتفي خلالها بمروم 30 عامًا على بداية رحلتها فى ملكوت الصوفية، وتتبعها بأولى حفلاتها الجماهيري على مسرح دار الأوبرا المصرية يوم الإثنين المقبل، ومن ثم تختتمها بحفلتها الكبرى على مسرح مكتبة الإسكندرية يوم الجمعة المقبل.