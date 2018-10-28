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برلمان

نائبة: غلاء الأسعار سلوكيات أفراد ونحتاج لتعديل قانون منع الاحتكار

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:11 ص
النائبة سوزي ناشد
النائبة سوزي ناشد
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إن ضبط الأسواق لا يرتبط بإصدار تشريعات جديدة، حيث إن التشريعات الحالية كافية،لكنها تفتقد فقط إلى التطبيق، عن طريق رقابة تنفيذية قوية.

وأضافت "ناد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن الممارسات الاحتكارية والفجوة الموجود فى الأسواق كلها سلوكيات أفراد، هدفها زعزعة استقرار البلد، وهو أمر أكدته أزمة البطاطس مؤخرًا، والتى اتضح سببها فيما بعد لووجود احتكار التجار لكميات كبيرة منه.

وتابعت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بملس النواب: يمكننا كذلك النظر فى قانون منع الاحتكار، والعقوبات المقررة فيه، وأين يكمن الخلل، هل فى التطبيق أم قصور المواد، لنضع من خلاله استراتيجية واضحة لضبط الأسواق.

كان المستشار بهاء الدين، أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قد صرح بأن الحزب سيتقدم من خلال هيئته البرلمانية بمشروع قانون للتصدي لغلاء الأسعار وتنظيم الفوضى فى الشارع والمرور ومخالفات المباني فى المحليات، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى.
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