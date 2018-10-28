ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تجديد حبس ممرض لاتهامه بالتحرش بإحدى المريضات داخل مستشفى الدمرداش

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:10 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي
جدد قاضى المعارضات، حبس ممرض في مستشفى الدمرداش 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بالتحرش بإحدى المريضات عقب إجرائها عملية زائدة أثناء وجودها في العناية المركزة بالمستشفى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الممرض "ع. م" 23 سنة لازم غرفة المريضة أثناء احتجازها داخل العناية المركزة بعد العملية وتحرش بها أثناء نومها مستغلًا تأثير المخدر عليها.

وأضافت التحقيقات أنه بفحص الكاميرات تبين أن المتهم تردد على غرفة الضحية لمدة 5 ساعات ولمس أجزاء حساسة من جسدها.

كانت النيابة قررت التحفظ على كاميرات المستشفى ومراجعة التسجيلات للتأكد من وجود تحرش بالفترة من عدمه وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.
loading...

ترشيحاتنا

جماهير الاتحاد تسب جنش.. واللاعب يرد على طريقته الخاصة.. فيديو

الأهلي يوجه رسالة لجماهيره قبل مباراة الترجي..فيديو

توفيق عكاشة: هذه الجهة هى المسئول الأول عن أزمة البطاطس

قرار من السويسرى جروس لـ لاعبى الزمالك بعد الفوز على الاتحاد

شاهد.. هدف عالمي لرونالدو يمنح يوفنتوس فوزا على إمبولي في الكاليتشو

محافظ الغربية: انخفاض سعر البطاطس من 14 إلى 6 جنيهات

خالد الغندور: هدف الزمالك في الاتحاد السكندري تسلل واضح

موجز البلد| محمد صلاح يسجل مع ليفربول.. أمن القاهرة يوفر البطاطس بـ6 جنيهات

وليد صلاح الدين يفتح النار على الزمالك بسبب عقوبات سيسيه وداوودا

أول قرار لـ ترامب بعد الهجوم على المعبد اليهودي في بنسلفانيا

تعرف على شرط الحصول على وحدة سكنية في حي الأسمرات

شاهد.. خدعة لاعبي المنصورة لتسجيل هدف في شباك إنبي بكأس مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

كارتيرون يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي لمدة 15 دقيقة قبل التدريب استعدادًا للوصل .. صور

فيديو

جنات:أرقام اليوتيوب لا تصنع النجوم ولست محترفة سوشيال ميديا..فيديو
جماهير الاتحاد تسب جنش.. واللاعب يرد على طريقته الخاصة.. فيديو
مشجع سكندري يقتحم مباراة الزمالك والاتحاد بالمبخرة.. فيديو
مشادة بين خالد الغندور ومحمد مصيلحي على الهواء بسبب سيسيه وداوودا
الأهلي: نتمنى حضور أكثر من 3 آلاف مشجع في تونس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟