تجديد حبس ممرض لاتهامه بالتحرش بإحدى المريضات داخل مستشفى الدمرداش

جدد قاضى المعارضات، حبس ممرض في مستشفى الدمرداش 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بالتحرش بإحدى المريضات عقب إجرائها عملية زائدة أثناء وجودها في العناية المركزة بالمستشفى.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن الممرض "ع. م" 23 سنة لازم غرفة المريضة أثناء احتجازها داخل العناية المركزة بعد العملية وتحرش بها أثناء نومها مستغلًا تأثير المخدر عليها.



وأضافت التحقيقات أنه بفحص الكاميرات تبين أن المتهم تردد على غرفة الضحية لمدة 5 ساعات ولمس أجزاء حساسة من جسدها.



كانت النيابة قررت التحفظ على كاميرات المستشفى ومراجعة التسجيلات للتأكد من وجود تحرش بالفترة من عدمه وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.