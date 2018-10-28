حبس عاطل لاتهامه بسرقة أجهزة من داخل مدرستين بمدينة بدر

قررت النيابة العامة، بالقاهرة الجديدة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بسرقة أجهزة من داخل مدرستين بمدينة بدر.



وكان ضباط مباحث قسم شرطة بدر قد تمكنوا أثناء قيامهم بفحص قاطني الشقق المفروشة بعقار بالحي الثاني من ضبط عاطل مستأجر شقة مفروش والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 حكم حبس جزئي " تبديد، سرقة " بإجمالى حبس 3 سنوات و7 أشهر وبحوزته خاتم أكلاشيه خاص بمدرسة بالمنطقة.



واعترف بقيامه بسرقة الخاتم وكذا 5 شاشة كمبيوتر ، جهاز بروجكتور ، 4 هارد ، 4 بوردات، 6 كارت صوت كمبيوتر ، 4 رامات كمبيوتر من داخل المدرسة بأسلوب " التسلق".



كما قرر بارتكاب واقعة سرقة شاشة تلفزيون 24 بوصة ، 4 جهاز كمبيوتر ، 2 كاميرا مراقبة , جهاز DVR بذات الأسلوب من داخل مدرسة أخرى الكائنة بالحي الرابع ـ دائرة القسم ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

