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برلمان

برلماني: قانون تنظيم الإعلام يقر إغلاق قنوات السلفية المتطرفة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 02:42 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب، إن وجود بعض القنوات التى تنتمي إلى الفكر السلفي، وتدعو إلى التطرف، يتعارض مع قانون تنظيم الإعلام الصادر مؤخرًا عن المجلس، خلال دور الانعقاد الثالث.

وأكد "شعبان" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أننا نعيش فى فوضى إعلامية وكثير من القنوات غير مرخصة، كلها تبث سمومها من أجل هدم مصر، داعيًا بأن تتم وقف هذه القنوات.

كان النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، قد طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باتخاذ قرارات فورية بغلق جميع المواقع السلفية والتابعة للتيارات الإسلامية، مؤكدا أن هذه المواقع تمثل خطر كبير على الأمن القومى المصرى.
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