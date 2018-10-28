كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهمين بسرقة توك توك فى حلوان

قررت نيابة حلوان، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامهم بسرقة توك توك من أسفل منزل مواطن بذات المنطقة.



وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من سائق قرر باكتشافه سرقة " توك توك " من أسفل منزله ولم يتهم أو يشتبه في أحد.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ومن خلال فحص الكاميرات بمكان الواقعة تم التوصل إلي أن وراء ارتكابها 4 عاطلين تم ضبطهم وبحوزتهم المضبوطات بندقية خرطوش و5 طلقات و" توك توك "واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية " توك توك " بأسلوب " توصيل الأسلاك ".