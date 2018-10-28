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اقتصاد

ننشر مميزات الإقرارات الضريبية الإلكترونية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس أحمد سرحان، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين لرجال الأعمال ورئيس الشركة المنفذة لمشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، أن نظام الإقرارات الضريبي الإلكتروني له مجموعة من المميزات أبرزها تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملء وتقديم الإقرار.

وأوضح " سرحان" في تصريحات له اليوم، أن النظام يتيح القدرة على ملء وتقديم الإقرار إلكترونيا عبر الويب، وتقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه - سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة-365 يوما بدون الاحتياج إلى تنصيب أي أدوات أو برامج مساعد.

كما يوجد به مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول إليها في أي وقت ومن أي مكان (Cloud Storage).

وذكر أنه يقوم بتخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة، وسهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة، ومنها الهواتف النقالة.
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