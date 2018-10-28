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حوادث

اليوم.. مرافعة النيابة العامة فى قضية رشوة نائب محافظ الإسكندرية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:13 ص
صورة أرشيفية - سعاد
صورة أرشيفية - سعاد الخولى
رامى المهدي
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، في اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها لسماع مرافعة النيابة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى وأمانة سر سعيد عبد الستار.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات فى القضية ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها.
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