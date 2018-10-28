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اقتصاد

نيفين جامع: وفرنا 12.7 ألف فرصة عمل للشباب

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:15 ص
جامع
جامع
محمد صبيح
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز استطاع تمويل 2814 مشروعا بتمويل يتجاوز 578 مليون جنيه.

وأضافت " جامع" في تصريحات صحفية، أن تلك المشروعات وفرت 12.7 الف فرصة عمل علي مستوي الجمهورية.

وذكرت " جامع" أن الجهاز ينسق مع المؤسسات الإنمائية لمضاعفة نشاطه و القيام بدور تنموي لدعم الخطط التنموية للحكومة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة، موضحا أن الجهاز حصل علي تمويل بـ50 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لذلك الغرض.
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