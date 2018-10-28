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حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 7 متهمين بـ ثأر أوسيم

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:10 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي - اسلام مقلد
تستكمل محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 7 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"ثأر أوسيم" بينهم متهم متوفي صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقًا وطعنوا بالحكم الصادر ضدهم أمام محكمة النقض التي قررت إعادة محاكمتهم، لإعلان شهود الاثبات الأول والثانى والثالث.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وبسكرتارية أيمن القاضى .

والمتهمون هم زغلول سعد عبد القادر رابح ومحسن زغلول سعد وحامد حافظ عبد القادر وعماد جعفر حنفي وجعفر حنفي عبد القادر " متوفي " وماضي شوقي عبد الفتاح ومجدي شوقي رابح.

كانت المحكمة قد أمرت بإحالة أوراق 12 متهمًا إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى تمهيدًا لإعدامهم شنقًا، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضى شوقى ومجدى شوقى (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبد الحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحى حسين، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية.
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