اليوم.. إعادة محاكمة 7 متهمين بـ ثأر أوسيم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 7 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"ثأر أوسيم" بينهم متهم متوفي صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقًا وطعنوا بالحكم الصادر ضدهم أمام محكمة النقض التي قررت إعادة محاكمتهم، لإعلان شهود الاثبات الأول والثانى والثالث.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وبسكرتارية أيمن القاضى .





والمتهمون هم زغلول سعد عبد القادر رابح ومحسن زغلول سعد وحامد حافظ عبد القادر وعماد جعفر حنفي وجعفر حنفي عبد القادر " متوفي " وماضي شوقي عبد الفتاح ومجدي شوقي رابح.



