ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

لجنة الشئون الدينية بالبرلمان تعقد مؤتمرات لتجديد الخطاب الديني

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 01:23 ص
النائب شكري الجندي
النائب شكري الجندي
عبد الرحمن سرحان
قال النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد مجموعة من المؤتمرات المتعلقة بتجديد الخطاب الديني، خلال الفترة القادمة، برئاسة الدكتور أسامة العبد.

وأضاف "الجندي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بأن المؤتمرات ستكون بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة، وتحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الكنيسة المرقسية.

وأكد عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بالبرلمان، على أن تجديد الخطاب الديني ضرورة ملحة فى التوقيت الراهن، وهو ما يسعي إليه البرلمان حاليًا.
loading...

ترشيحاتنا

مشجع سكندري يقتحم مباراة الزمالك والاتحاد بالمبخرة.. فيديو

شاهد.. فيديو صادم للأمير هاري وهو يبكي مثل أبيه تشارلز في يوم الزفاف

تحطم طائرة مالك نادي ليستر سيتي.. ومصيره مجهول.. فيديو

حبس مهندس بحي المعادي ومستثمر عقاري وآخر لاتهامهم فى قضية رشوة

الداخلية: ضبط 9 قضايا تجميع وتخزين 1632 طن بطاطس بالمحافظات.. فيديو

التموين: توفير 126 منفذا للخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

سيسيه وداوودا يقودان تشكيلة الاتحاد أمام الزمالك فى دور الـ 16 لكأس زايد

موجة غضب عارمة بين الأتراك بعد وفاة جنديين بسبب البرد القارس

العشق الممنوع ..زوجة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها لرفضه تطليقها بالعبور

الأسعار الجديدة لزيارة الأماكن الأثرية والمتاحف بداية من أول نوفمبر..صور

أردوغان يعدل موقفه من بشار الأسد ويطلق تصريحا جديدا حول الأزمة السورية

عبد الحليم علي: عماد متعب مهاجم استثنائي.. وأحلم بتدريب الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

كارتيرون يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي لمدة 15 دقيقة قبل التدريب استعدادًا للوصل .. صور

فيديو

جنات:أرقام اليوتيوب لا تصنع النجوم ولست محترفة سوشيال ميديا..فيديو
جماهير الاتحاد تسب جنش.. واللاعب يرد على طريقته الخاصة.. فيديو
مشجع سكندري يقتحم مباراة الزمالك والاتحاد بالمبخرة.. فيديو
مشادة بين خالد الغندور ومحمد مصيلحي على الهواء بسبب سيسيه وداوودا
الأهلي: نتمنى حضور أكثر من 3 آلاف مشجع في تونس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟