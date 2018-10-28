لجنة الشئون الدينية بالبرلمان تعقد مؤتمرات لتجديد الخطاب الديني

قال النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد مجموعة من المؤتمرات المتعلقة بتجديد الخطاب الديني، خلال الفترة القادمة، برئاسة الدكتور أسامة العبد.



وأضاف "الجندي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بأن المؤتمرات ستكون بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة، وتحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الكنيسة المرقسية.



وأكد عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بالبرلمان، على أن تجديد الخطاب الديني ضرورة ملحة فى التوقيت الراهن، وهو ما يسعي إليه البرلمان حاليًا.