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رياضة

برشلونة و ريال مدريد..الاختبار الحقيقي للفريقين في غياب ميسي ورونالدو منذ 2008

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:43 ص
صدى البلد
أحمد هاني
تتوجه أنظار عشاق برشلونة وريال مدريد بشكل خاص و محبي الكرة في بشكلًا عام نحو الكلاسيكو الأشهر في العالم مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يعتبرها البعض الإختبار الحقيقي للفريقين و المدربين خاصًا في غياب نجمين لطالما كان لهم البصمة في جزء كبير من تاريخ الفريقين هم رونالدو وميسي حيث يعتبر 23 ديسمبر 2007 اخر مرة غاب فيها الثنائي عن الكيلاسكو ، إذ كان رونالدو وقتها لاعبًا لصفوف مانشستر يونايتد، بينما تعرض ميسي لإصابة قوية.

وسيشهد ملعب الكامب نو اليوم في اطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني المباراة 177 في تاريخ الفريقين في الدوري برصيد 72 فوز للريال و 70 فوز لبرشلونة فيما تعادل الفريقين في 34 مباراة .

ويلعب برشلونة المباراة وهو في المركز الثاني 18 نقطة بينما يصل ريال مدريد الي مدينة برشلونة برصيد 14 نقطة في المركز الثامن بعد ثلاث خسائر وتعادلين.

اما عن إحصائيات الفريقين هذا الموسم فحقق برشلونة 5 إنتصارات و 3 تعادلات و هزيمة وحيدة في أخر 9 مباريات للفريق الكتالوني، بينما يدخل الفريق الملكي بنتائج متذبذبه بعد 4 إنتصارات وتعادلين وثلاثة هزائم في أخر 9 مباريات .

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، قرر الدفع بالثنائي البرازيلي أرثر ميلو ورافينيا ألكانتارا في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، على حساب التشيلي أرتورو فيدال والفرنسي عثمان ديمبيلي.

وجاءت تشكيلة برشلونة المحتملة للقاء :

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمينت لينجليت – جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – رافينيا ألكانتارا – أرثر ميلو – إيفان راكيتيتش

الهجوم: فيليب كوتينيو – لويس سواريز

وجاءت التشكيلة التي توقعتها صحيفة آس:

في حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران وناتشو.

خط الوسط: مودريتش - كاسيميرو - كروس وإيسكو.

الهجوم: جاريث بيل - كريم بنزيما.
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