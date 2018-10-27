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الاقتصاد والأمن القومي.. ندوة بحزب مستقبل وطن بالشرقية.. صور

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:23 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية بالتعاون مع هيومان رستارت ؛ ندوة بعنوان «الاقتصاد والامن القومي» وذلك بحضور الدكتور محمد سليم الأمين العام للحزب بمحافظة الشرقيه.

من جهته ؛ أكد الدكتور محمد سليم الأمين العام للحزب بمحافظة الشرقيه أن جميع المسئولين داعمون بقوه لكل مقترحات الشباب لخدمه المجتمع.

في ذات السياق؛ أكد اللواء ثروت علي اهميه مشاركة الشباب في الحياه السياسيه وتاهيلهم للعمل الحزبي مؤكدا على ان الشباب هم قاده المستقبل مكملا: "يتوجب علينا اعطاء الشباب الفرصه ؛ وذلك هو توجه الدوله في هذه الفتره".

من جهته؛ أكد النائب أحمد فؤاد اباظه أن جميع الجهود ستتوفر من أجل الشباب ولمستقبلهم وذلك ايمانًا من القيادة السياسية بأهمية دور الشباب في عملية بناء مصر الحديثة.

واشتملت الندوة على عدة كلمات من الحضور منهم العميد خالد فهمي الخبير بأكاديمية ناصر العسكريه والباحث الاقتصادي الدكتور أحمد علي والباحث العسكري محمد الكناني.

كما اشتملت الندوة على عدد من المحاور الهامة مثل أهميه النهوض بالاقتصاد المصري وقوه الاقتصاد المصري وارتباطه بالامن القومي كما ناقشت الندوة أهميه الأمن القومي المصري ومحاربه الارهاب ومدي أهميه تسليح الجيش المصري خلال السنوات الأخيره فى ظل الظروف الصعبه فى منطقه الشرق الأوسط.

حضر الندوة محمد عراقي أمين تنظيم الحزب بأبو حماد والنائب أحمد فؤاد أباظه والعميد ثروت سويلم عضو مجلس النواب وأعضاء هيئة المكتب أمانة الحزب بابوحماد.
الاقتصاد والأمن القومي.. ندوة بحزب مستقبل وطن بالشرقية.. صور
الاقتصاد والأمن القومي.. ندوة بحزب مستقبل وطن بالشرقية.. صور
الاقتصاد والأمن القومي.. ندوة بحزب مستقبل وطن بالشرقية.. صور
الاقتصاد والأمن القومي.. ندوة بحزب مستقبل وطن بالشرقية.. صور
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